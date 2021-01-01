Stewart ilk kez konuştu!: "LeBron bana kazara vurmadı!"

Detroit Pistons pivotu Isaiah Stewart, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile kavgasından bu yana ilk kez konuştu.



Stewart muhabirlere, olayı artık tamamen geride bırakmak istediğini söyledi:



"Bu konuya son değinişim olacak. Videoyu izledim. Bence kazara yapılan bir şey olmamış. Ama artık bunu geride bırakacağım ve takımımla birlikte işime odaklanacağım. Bu olayla değil, Detroit'in Draft etmesinin sebebi olan basketbolumla anılmak istiyorum. Buna da daha fazla değinmek istemiyorum."



Stewart, iki maçlık uzaklaştırma cezası sonrası geçtiğimiz gece LA Clippers'a karşı geri döndü. Pistons pivotu, cezayı almasına sebep olan olayda, bir ribaund pozisyonunda James'ten yediği dirsek sonrası Lakers yıldızının birkaç kez üzerine yürümüştü.



James ise, uzun NBA kariyerinde ilk kez tek maçlık uzaklaştırma cezası almıştı. Ancak yıldız oyuncu, Stewart'ın kafasına yanlışlıkla vurduğunu ve cezanın "gerekli" olmadığını belirtmişti.



İki takım, arbededen tam bir hafta sonra Pazar günü tekrar karşı karşıya gelecek.



