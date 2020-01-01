Stevens: "Smart'ın cesaretinden ötürü gurur duyuyorum"

Boston Celtics koçu Brad Stevens, Marcus Smart'ın koronavirüs pozitif testini duyurma kararından ötürü kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.



26 yaşındaki oyuncu, yüksek derecede bulaşıcı olan solunum hastalığı hakkında halkın farkındalığını arttırmak için, pozitif test ettiğini cesurca duyurmuştu.



Stevens, Smart'a cesur davranışı için övgüde bulundu:



"İnsanlara bu virüse sahip olduğunu, kendini iyi hissettiğini ve sonrasında online olarak insanlardan şu anda sosyal mesafe ve kendlerini izole etmelerini istediğini söylediği için inisiyatif almasından ötürü gurur duyuyorum. Herkes için gerçekten benzersiz ve rahatsız edici bir zaman."



"ŞİMDİ DAHA İYİ HİSSEDİYOR"



43 yaşındaki koç , Smart'ın durumu için iyimserliğini ifade ederek, asemptomatik olduğunu ve son zamanlarda iyi hissettiğini açıkladı. Stevens, izolasyonu boyunca Smart ile iletişim halinde olduğunu da paylaştı:



"Bilindiği gibi bu virüs çok hızlı yayılıyor ve bir basketbol maçının ortasındayken aldığınız temasa ihtiyaçda duymuyor. Pozitif test ettiğinde hiçbir semptom yaşamamaya devam ettiği ve o zamandan beri harika hissettiği için mutluyum. 15 gün önce Milwaukee'den indik ve kendini iyi hissediyor. Herkesin yaptığı gibi onu düzenli olarak kontrol ettim. Onu birkaç kez konferans görüşmelerinde gördüm ve gerçekten iyi gidiyor gibi görünüyor."



Hastalığın hassas doğası göz önüne alındığında, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets ve Philadelphia 76ers, enfekte olan oyuncularının isimlerini açıklamamayı seçti.



