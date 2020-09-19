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Stevens, oyuncularıyla o kavganın nedenini konuştu!

Boston Celtics koçu Brad Stevens'ın, takımın Miami Heat'e karşı oynanan Doğu Finalleri 2. maçının bitiminden sonra çıkan hararetli çatışmayı konuşmak için, Celtics'in liderleriyle gece geç saatlerde bir toplantı düzenlediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics koçu Brad Stevens'ın, takımın Miami Heat'e karşı oynanan Doğu Finalleri 2. maçının bitiminden sonra çıkan hararetli çatışmayı konuşmak için, Celtics'in liderleriyle gece geç saatlerde bir toplantı düzenlediği bildirildi.

Stevens'ın Jayson Tatum, Kemba Walker, Jaylen Brown ve Marcus Smart ile bu çatışmaya yol açan sorunları açıklığa kavuşturmak için konuştuğu açıklandı.

Boston, 2. maçta Miami'nin 17 sayılık bir farktan geri dönüp, 106-101 kazanmasına engel olamamış, ayrıca maçta 20'den fazla top kaybı yapmıştı.

Stevens ayrıca takımın Gordon Hayward'ı kadroya mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde entegre etmesi gerektiğini açıkça belirtti. Hayward, ayak bileği sakatlığıyla bir aylık bir süreyi kaçırdıktan sonra, 3. maçta parkelere dönebilir.

Miami seride 2-0 önde yer alıyor ve 3. maç, bu gece TSİ 03.30'da başlıyor.


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