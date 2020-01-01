Stevens: "Önemli olan bir maç, ya da üst üste üç maç kazanmak değil"

Boston Celtics koçu Brad Stevens, Celtics'in dün gece Toronto Raptors karşısında kazandığı serinin 5. maçından sonra, takımının büyümesi ve dayanıklılığı hakkında konuştu.



Celtics, üst üste iki maç kaybettikten sonra, serinin her alanında rakibini geride bırakmıştı:



"Bundan çıkardığım şey bu, önemli olan bir maç ya da seride üç maç kazanmak değil. Bu dayanıklılığı gösterdiğinizde, bu durum büyüme süreciyle ilgilidir. Hepsi bununla ilgili. Kalbiniz kırılmadan playofflardan geçemezsiniz. Kötü bir şey olmadan, playofflarda oynayamazsınız ve bunlara karşılık verebilmelisiniz. Ben de bundan çıkaracağım şeyin bu olduğunu düşündüm. Rekabette iyi karakter gösterdiğimizi biliyordum ve bunu bu gece maçta sizler de gördünüz."



Stevens, 4. maçtan sonra yaptığı ayarlamalar hakkında ise şunları söyledi:



"Yani, gerçekten aktiftik. Cidden, elimizden geldiğince sert oynamaya çalışıyorduk. Birkaç şut kaçırdılar. İlk çeyrekte biz de bazı şutları kaçırdık ama daha büyük bir amaç için oynuyorduk. Bunu en başından hissedebiliyordunuz. Yani bir şeylerin yolunda gitmesi adına kendinizi yeterince yokladığınızı umuyorsunuz ve biz de bunu yaptık. Ancak onları savunması çok zor, üzerlerinden gidebilecek çok fazla oyuncuları var ve bizler de bunun üzerine tekrar iyi olmak durumunda oluyoruz."



Jaylen Brown'ın 4. maçta kötü geçirdiği şut gecesinin ardından, 27 sayı bulduğu dün geceki karşılaşmayla, bu dayanıklılık birkaç oyuncu için de geçerli oldu.



Doğu Konferansı Finallerine yükselmek için Celtics'in yalnızca bir galibiyete daha ihtiyacı var.



