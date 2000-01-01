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Stevens: "Kemba, yakın zamanda geri dönmeyecek"

Boston Celtics koçu Brad Stevens, Kemba Walker'ın "yakın zamanda geri dönmeyeceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics koçu Brad Stevens, Kemba Walker'ın "yakın zamanda geri dönmeyeceğini" söyledi.

Celtics'in, Kemba'nın sahaya geri dönmeye yakın olmadığını itiraf eden Stevens'ın açıklamalarına bakılırsa, All-Star oyuncunun dönüşü için acele etmediği anlaşılıyor.

Stevens, Boston.com'a Walker'la ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Süreçte ilerlemesinden başka bildirilen bir güncelleme yok. Sanırım düşündüğümüz gibi, önümüzdeki hafta daha iyi bir fikrimiz veya büyük resmi gördüğümüz bir güncellememiz olacak. Yakın zamanda geri dönmeyecek. Kesinlikle onu mümkün olan en kısa sürede geri getirmeyi umuyoruz, ancak bunu yaptığımızda iyi olduğundan da emin olmak istiyoruz. Bizim açımızdan en kritik şey bu."

Walker sezon başlamadan önce dizinden deneysel tedavi görmüş ve 2019-20 sezonu boyunca, birçok maçı kaçırmasına neden olan aralıklı ağrı nöbetleri yaşamıştı.

Birkaç ay önce Orlando'da NBA sezonu yeniden başladığında dakika kısıtlamasına tabi tutulmuş olan Walker, 2020-21 sezonu başlangıcından önceki Celtics güncellemesine göre, Ocak ayında yeniden değerlendirilecek.


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