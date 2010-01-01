Stevens, Indiana'dan teklif aldığını yalanladı!

Boston Celtics koçu Brad Stevens, Indiana Üniversitesi'ndeki koçluk işi için hiçbir zaman teklif almadığını ve Celtics'ten ayrılma gibi bir durumu olmadığını söyledi.



ESPN bu haftanın başlarında Indiana'nın 44 yaşındaki Stevens'a 70 milyon dolar değerinde yedi yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğunu bildirmişti.



Butler Üniversitesi'ni 2010 ve 2011'de arka arkaya NCAA şampiyonluk maçına taşıyan bir Indiana'lı olan Stevens, Archie Miller'ın geçtiğimiz ay işine son verilmesinin ardından Hoosiers işi için en iyi aday olmuştu. Eski NBA başantrenörü Mike Woodson 28 Mart'ta bu işi alan kişi olmuştu.



Stevens, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Öncelikle, bana hiçbir zaman bir paket teklif edilmedi. Hepsini yeni duyuyorum. İkincisi, ben zaten ayrılmayacaktım. Bana asla bir teklif gelmedi. Bunun nereden çıktığını bilmiyorum. Burası ailemiz için ve benim için, özellikle de bu denli zorlu bir sezonun ortasında çok iyidi ve onlara çok şey borçluyuz."



"NE KADAR KOÇLUK YAPARIM BİLMİYORUM"



Stevens, ister açık bir kolej veya başka bir NBA işi olsun, "plana sadık kalmayı" 2013'te kendisini Celtics koçu olarak işe alanlara borçlu olduğuna inandığını sözlerine ekledi:



"Ne kadar süre koçluk yapacağımı, NBA'de ne kadar süre koçluk yapacağımı veya ne kadar süre koçluk yapmamı isteyeceklerini bilmiyorum. Celtics başantrenörü olmaktan heyecan duyuyorum. Bu, büyük bir mücadele ve sorumluluk."



Celtics formasıyla sekizinci sezonunda bulunan Stevens, Boston ekibini altı sezonda da playofflara taşımış ve iki kez de Doğu Konferansı finallerine çıkarmıştı. 44 yaşındaki başantrenör, normal sezonda 349-272'lik ve playofflarda ise 37-36'lik bir seriye sahip.



