Stevens: "Heat, savunma yaparak kazanan bir ekip"

Boston Celtics başantrenörü Brad Stevens, Salı günkü Doğu Konferansı Finalleri öncesinde, takımının rakibi Miami Heat'i analiz etti.



Stevens, Heat'in basketbolda en iyi koçluk yapılan takımlar arasında olduğunu söyleyerek, sezon yeniden başladığından beri NBA'in en iyi takımlarından biri olduklarını da sözlerine ekledi.



Stevens, Miami Herald'dan Anthony Chiang'e şu ifadeleri kullandı:



"Her iki tarafta da çok iyi koçluk yapılan, organize bir takım. Savunma yaparak kazanıyorlar. Akıllılar, sertler, doğru yerdeler ve tehditlerin nerelerde olduğunu biliyorlar. Son iki ayda en iyi oynayan takımlardan biri olduklarını düşünüyorum."



Heat, playoff maratonu sırasında oldukça etkileyici bir takımdı. İlk turda Indiana Pacers'ı hızlı bir şekilde eleyen ve Victor Oladipo ile arkadaşlarını süpüren ekip, oyunun neredeyse her yönünde dominant bir oyun sergilemişti.



Bunun yanında Heat, zayıf taraf olarak görülerek girdiği, ligi en tepede bitiren Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı seride kendisini hızlı bir şekilde saldırgan taraf olarak göstermiş ve rakibini beş maçta elemişti.



