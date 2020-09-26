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Stevens, eleştirilere aldırmıyor: "Herkesin istediğini söyleme hakkı var"

Boston Celtics başantrenörü Brad Stevens, Miami Heat'e karşı Doğu Konferansı Finalleri serisi sırasında aldığı eleştiriler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics başantrenörü Brad Stevens, Miami Heat'e karşı Doğu Konferansı Finalleri serisi sırasında aldığı eleştiriler hakkında konuştu.

Celtics koçu, takımını NBA Finallerine götürmek için sadece kontrol edebildiği şeylere odaklandığını söyledi:

"Herkes ne isterse söyleme hakkına sahiptir. Harika bir konumda olduğumuzdan emin olmak için elimden geleni yapıyorum. Sonuca, oynama biçimimize olduğu kadar odaklanmıyorum, çünkü kontrol edemeyeceğiniz şeyler vardır. Ama zihniyeti ve hazır olma seviyenizi kontrol edebilirsiniz. Bizimle ilgili hislerim, iyi yönde."

Stevens ve Celtics seride 3-2 geride ve 6. maç Pazar günü oynanacak.


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