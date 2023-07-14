Boston Celtics'in Jaylen Brown'ın 'supermax' sözleşme uzatması sürecinde sonuca ulaşma konusunda "iyimser" olduğu bildirildi.



Brown'ın Celtics ile sözleşme uzatması bu yaz en çok konuşulan konulardan biri olmuştu ve tarafların önümüzdeki hafta içinde bunu sonuçlayacağına dair raporların ardından, konuyla ilgili son gelişmeyi takımın basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens paylaştı.



Stevens, mevcut senaryo hakkında şöyle bir güncelleme yaptı:



"Bunun hakkında pek konuşamam ama tüm görüşmelerimiz güzel geçti. Jaylen'ın çok çok uzun bir süre burada kalmasını istiyoruz ve bunu açıkça belirtmiştik. Bu işi çözmeyi dört gözle bekliyoruz ve önümüzde vaktimiz de var. Muhtemelen başka bir şey söylememem gerekiyor ama bu konuda iyimser hissediyorum."



Geride bıraktığımız sezon All-NBA takımına seçilerek supermax kontrata imza atmaya hak kazanmış olan Brown, bu uzatma ile beş yılda 295 milyon dolara kadar para kazanabilir.



