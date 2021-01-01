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Stevens: "Basketbol tanrıları bizi böyle uyardı!"

Boston Celtics koçu Brad Stevens, Detroit Pistons'a 93-96 skorla kaybettikten sonra ekibin şut kaygıları konusunda endişelenmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics koçu Brad Stevens, Detroit Pistons'a 93-96 skorla kaybettikten sonra ekibin şut kaygıları konusunda endişelenmediğini söyledi.

Celtics ekibi, oynadığı altı maçta üç galibiyete ve üç mağlubiyete sahip. Ancak dün gece aldığı mağlubiyet, durumlarını daha çok gözler önüne sermişti.

Pistons, Boston karşısında sezonun ilk galibiyetini, iki takımın da 100 sayıyı göremediği yakın skorlu bir maçta elde etti. Pistons genel olarak hücumda sıkıntı çekmesine rağmen, Celtics'te böyle bir durum söz konusu olmuyordu. Ancak Boston ekibi, maçın son 4 dakika 15 saniyesinde skor üretemedi ve üst üste 11 şut kaçırarak, maçı kaybetti.

Koç Stevens bu durumu şöyle ele aldı:

"Geriye dönüp baktığımızda, şutların kalitesini iyileştirme ihtiyacı bazında, son dört dakikaya maçın başlangıcı ile aynı gözle bakacağımızı sanmıyorum."

Stevens ayrıca, takımını bu performansa mahkum eden ilahi bir müdahale olduğunu ve bunun, maça kötü başladıkları için kendilerine kesilen bir ceza olduğunu belirtti:

"Bence bu yaşadığımız, Basketbol tanrılarının bize maça daha iyi başlamamızı söylemesinin bir yoluydu."


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