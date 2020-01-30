Steven Nzonzi, Rennes'e imza atıyor!

Galatasaray ile sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan Steven Nzonzi, Fransa Ligi takımlarından Rennes ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Steven Nzonzi, Rennes'e imza atıyor!
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30 Ocak 2020 16:03
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararı sonrasında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile prensip anlaşmasına vardı.

Bir süredir Avrupa'nın çeşitli takımlarıyla görüşen ancak ailesinin Fransa'da yaşamasından dolayı kariyerine Fransa'da devam etmek isteyen Nzonzi, Rennes Başkanı Olivier Letang ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Manu Lonjon'un haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesini fesh edecek olan Nzonzi, Roma, Galatasaray ve Rennes arasında sözleşme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından Fransız kulübü ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Nzonzi'nin vedasının ardından Galatasaray'da yabancı kontenjanı da azalmış olacak.

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