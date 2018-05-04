  •  
    Galatasaray'da cevabı bekleyen 9 kritik soru
  •  
    Igor Tudor'dan Terim için FLAŞ bir açıklama
  •  
    Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan EN İYİ 11!
  •  
    Ve Gerrard İMZAYI attı, F.Bahçe'yi duyurdular
  •  
    Türkiye'ye yılın transfer sürprizi kapıda; o teklif

Steven Gerrard'ın yeni takımı belli oldu

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, A takım teknik direktörlük kariyerine Glasgow Rangers'tan başlıyor. İşte yapılan açıklama ve anlaşma...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Steven Gerrard'ın yeni takımı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2018 16:17
İskoç devi Glasgow Rangers, takımın başına Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı.

A takım düzeyinde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan Gerrard, Rangers ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrası konuşan İngiliz teknik adam, "Çok gurur duydum. Bu kulübe, tarihine ve geleneklerine büyük saygı duyuyorum. Yeni macerama başlamak ve bu kulübün alışık olduğu başarıları kazanmak için sabırsızım" dedi.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Liverpool U18 takımının başına geçen Gerrard, 22 maçta 10 galibiyet almıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için