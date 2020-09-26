Steven Gerrard'dan eski Beşiktaşlı kalecisine övgü dolu sözler

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, takımın deneyimli file bekçisi eski Beşiktaşlı Allan McGregor'a övgü dolu sözler kullandı.



Gerrard, eski Beşiktaşlı Allan McGregor'un 40 yaşına yaklaşmasına rağmen ortaya koyduğu performansla takımın en iyilerinden biri olduğunu söyleyerek yeni sözleşme imzalayabileceklerini ifade etti. Gerrard'ın McGregor ile ilgili sözleri şu şekilde:



"Allan McGregor neredeyse 40 yaşında ve maçtan sonra duşunu alıp evine gittikten sonra çağırsanız yine kalesine geçebilecek kadar tutkulu oynuyor. Son maçta 4-0 kazandık ama maçın adamı kalecimizdi. Daha önce böyle bir şey hatırlamıyorum. Onu takımda tutacağız"



Allan McGregor 2012-2013 sezonunda Beşiktaş formasını 1 sezon giymiş ve oynadığı 26 maçta 39 gol yemiş 5 maçta ise kalesini gole kapamıştı.



