Steven Gerrard: "Tarihin en iyisi Messi"

Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, şu sıralarda yorumculuk yapan eski futbolcu Gary Neville'in sorularını yanıtladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Steven Gerrard: 'Tarihin en iyisi Messi'
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15 Nisan 2022 15:06
Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, Manchester Unitedlı eski futbolcu Gary Neville'in sorduğu soruları yanıtladı.

Sorulan sorulara tek kelimelik cevaplar veren Gerrard'ın tercihleri şöyle oldu:

-Fernando Torres mi daha iyiydi Luis Suarez mi?

"Luis Suarez."

-Oynamaktan en fazla keyif aldığın deplasman?

"Tottenham'ın eski stadı White Hart Lane.

-Çocukluk idolün kimdi?

"John Barnes"

-Aktif futbolculardan en çok beraber oynamak istediklerin kimler?

"Muhammed Salah, Kevin de Bruyne, Bruno Fernandes ve Virgil van Dijk."

-Tarihin en iyi futbolcusu sence kim?

"Lionel Messi, tartışmasız."

-Sence İngiltere Ligi tarihinin en iyi oyuncusu kim?

"Thierry Henry."




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