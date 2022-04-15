Steven Gerrard: 'Tarihin en iyisi Messi'

Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, Manchester Unitedlı eski futbolcu Gary Neville'in sorduğu soruları yanıtladı.
Sorulan sorulara tek kelimelik cevaplar veren Gerrard'ın tercihleri şöyle oldu:
-Fernando Torres mi daha iyiydi Luis Suarez mi?
"Luis Suarez."
-Oynamaktan en fazla keyif aldığın deplasman?
"Tottenham'ın eski stadı White Hart Lane.
-Çocukluk idolün kimdi?
"John Barnes"
-Aktif futbolculardan en çok beraber oynamak istediklerin kimler?
"Muhammed Salah, Kevin de Bruyne, Bruno Fernandes ve Virgil van Dijk."
-Tarihin en iyi futbolcusu sence kim?
"Lionel Messi, tartışmasız."
-Sence İngiltere Ligi tarihinin en iyi oyuncusu kim?
"Thierry Henry."
Sorulan sorulara tek kelimelik cevaplar veren Gerrard'ın tercihleri şöyle oldu:
-Fernando Torres mi daha iyiydi Luis Suarez mi?
"Luis Suarez."
-Oynamaktan en fazla keyif aldığın deplasman?
"Tottenham'ın eski stadı White Hart Lane.
-Çocukluk idolün kimdi?
"John Barnes"
-Aktif futbolculardan en çok beraber oynamak istediklerin kimler?
"Muhammed Salah, Kevin de Bruyne, Bruno Fernandes ve Virgil van Dijk."
-Tarihin en iyi futbolcusu sence kim?
"Lionel Messi, tartışmasız."
-Sence İngiltere Ligi tarihinin en iyi oyuncusu kim?
"Thierry Henry."