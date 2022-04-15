Steven Gerrard: 'Tarihin en iyisi Messi'

Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, Manchester Unitedlı eski futbolcu Gary Neville'in sorduğu soruları yanıtladı.



Sorulan sorulara tek kelimelik cevaplar veren Gerrard'ın tercihleri şöyle oldu:



-Fernando Torres mi daha iyiydi Luis Suarez mi?



"Luis Suarez."



-Oynamaktan en fazla keyif aldığın deplasman?



"Tottenham'ın eski stadı White Hart Lane.



-Çocukluk idolün kimdi?



"John Barnes"



-Aktif futbolculardan en çok beraber oynamak istediklerin kimler?



"Muhammed Salah, Kevin de Bruyne, Bruno Fernandes ve Virgil van Dijk."



-Tarihin en iyi futbolcusu sence kim?



"Lionel Messi, tartışmasız."



-Sence İngiltere Ligi tarihinin en iyi oyuncusu kim?



"Thierry Henry."











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