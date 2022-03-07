Steven Gerrard'ın hedefi: Wijnaldum

Aston Villa'nın, Paris Saint-Germain'de forma giyen Georginio Wijnaldum'u transfer etmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Steven Gerrard'ın hedefi: Wijnaldum
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07 Mart 2022 15:23
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, yaz transfer dönemindeki hedeflerinden birini belirledi; Georginio Wijnaldum.

İngiliz basınında yer alan haberde, Aston Villa'nın genç teknik direktörü Steven Gerrard'ın orta sahanın anahtarını Wijnaldum'a teslim etmek istediği ifade edildi.

PSG'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Medyanın haberinde PSG'nin ise Hollandalı futbolcu için bonservis beklentisinin 25 milyon euro olduğu kaydedildi.

29 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye imza atan 31 yaşındaki Wijnaldum, Fransız ekibinde 18'i ilk 11 olmak üzere 29 karşılaşmada forma giydi. Wijnaldum bu maçlarda 3 kez fileleri sarsıp, 2 asist yaptı.

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