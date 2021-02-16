Steven Gerrard: 'Fernando Torres, kalbimi çok kırdı'

İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, Liverpool'da geçirdiği günleri anlattı.



Fernando Torres'in Chelsea'ye transferinden sonra çok üzüldüğünü söyleyen Gerrard, Luis Suarez'e ise hayvan benzetmesinde bulundu.



Gerrard'ın sözleri şu şekilde;



"TORRES KALBİMİ KIRDI"



"Torres ile yeterince uzun süre oynamadım çünkü Chelsea'ye gitti. Bu hareketi kalbimi kırdı. Kendimi çok çok kötü hissettim. Büyük adımlar attığımızı ve iyi ilerlediğimizi hissederken bir anda harika bir oyuncu takımdan ayrıldı. Bunu atlatmak zaman alıyor. Torres ile birlikte çok gol atıyordum. En iyi zamanımdaydım ve harika hissediyordum."



"ÇOK CANIM YANMIŞTI"



"Fernando'ya söyledim, kalmasını sağlamaya çalıştım. Menajerine de söyledim. Ancak bir karar verdiler ve bu kararı engellemek için elimden bir şey gelmiyordu. Çok canım yanmıştı."



"HALA BİRİ AYRILSA ACI VERİYOR"



"Herkesin durumunun farklı olduğunu anlıyorum. İnsanların hayalleri ile yolları var ve hepsi kulübü seven adamlar değil. Tüm bunları takdir ediyorum ve saygı duyuyorum ancak hala kulüpten biri ayrıldığında bu bana acı veriyor."



"EN İYİ YILLARIMI TORRES'LE GEÇİRDİM"



"Torres ve Suarez ile mükemmel bir anda tanıştım. Bana her gün en iyisinin hangisi olduğunu sorsanız bile fikrim hep sabit kalacak. Luis Suarez bir hayvandı ama en iyi yıllarımı Torres'le geçirdim."



