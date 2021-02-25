Steven Gerrard Celtic'teki istifayı değerlendirdi

Celtic menajeri Neil Lennon'un istifasıyla ilgili ezeli rakip Rangers'ın hocası Steven Gerrard açıklama yaptı.



Gerrard Lennon'un istifasına şaşırmadığını söyleyerek, "Neil Lennon'ın istifa etmesi benim için sürpriz olmadı, şaşırmadım. Başka teknik direktörlerin ve Neil'ın bu başına gelen şeye sevinecek de değilim. Umarım yeni görevinde başarılı olur" diye konuştu.



Bu sezonki performansıyla 9 yıldır süren Celtic şampiyonluklarını kırmaya hazırlanan Rangers cephesinde de baskının çok yüksek olduğunu söyleyen Gerrard, "İskoçya'da olan şey şu, eğer sizin üzerinizde baskı yoksa rakibin üzerindedir. Eğer baskı sizdeyse rakibiniz iyi olduğu içindir. Burada işler kolay yürümüyor" değerlendirmesini yaptı.



Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers 30 maçı geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde Celtic'in 18 puan üzerinde zirvede bulunuyor.



