Steven Caulker: 'Szalai ile daha iyi olacağız'

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Caulker, iddialı konuştu, taraftara umut dolu mesajlar gönderdi. İngiliz savunmacı, ilk hazırlık maçı olan Csikszereda karşısında iyi bir sınav verdiklerini belirtti. Tecrübeli oyuncu,dediCaulker, Attila Szalai o maçta oynamadığını hatırlatarak,ifadelerini kullandı. Caulker, Fenerbahçe'nin 2014'ten beri şampiyonluk hasreti çektiğinin farkında olduklarını ve bu sezon buna son vereceklerini dile getirdi.Başarılı oyuncu,dedi.