Steven Caulker milli takım değiştirdi! Oynamasına izin çıktı

Gaziantep FK'da forma giyen Steven Caulker, Milli Takım tercihini değiştirdi. Sierra Leone Milli Takımı'nda oynamasına onay verilen tecrübeli stoper, gelecek ay Kamerun'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.

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Steven Caulker milli takım değiştirdi! Oynamasına izin çıktı
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18 Aralık 2021 13:47
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da oynayan İngiltere doğumlu Steven Caulker, Milli Takım tercihini değiştirdi. Sierra Leone Milli Takımı'nda oynamasına izin verilen futbolcu Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyebilecek.

FEDERASYON BAŞKANI AÇIKLADI

Sierra Leone Futbol Federasyonu Başkanı Thomas Daddy Brima, FIFA tarafından Caulker'ın Sierra Leone Milli Takımı'nda oynamasına izin verildiğini açıkladı.

İNGİLTERE'DE BİR KEZ OYNADI

Büyük babasının Sierra Leone'li olmasından dolayı Milli Takım tercihinin değişimine yönelik başvurusu kabul edilen futbolcu, kariyerinde yalnızca 1 kez, 2012 senesinde bir hazırlık maçında İngiltere forması giymişti.


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