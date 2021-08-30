Steven Caulker'ın yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, sözleşmesini feshetmesi halinde Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya imza atacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Steven Caulker'ın yeni takımı belli oluyor
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30 Ağustos 2021 12:01
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker'a Süper Lig'den talip çıktı ve transfer için önemli gelişme yaşandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Steven Caulker ile görüşme yaptı ve sarı-lacivertli futbolcuyu transfere ikna etti.

Gaziantep FK, bu transfer için Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bu yüzden 29 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu, Fenerbahçe ile yollarını ayırması halinde, Gaziantep FK'ya imza atacak.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Steven Caulker, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.

Futboldan uzak kaldığı dönemi hatırlatan tecrübeli stoperin, "1000 gün sonra bir çok insan hala beni işten çıkarıyor ve beni kovuyor. Ama bugün umurumda değil, alacak kadar güçlüyüm" sözleri dikkat çekti. Caulker, 'bin' gün önceki dramatik halinden bahsederek, futboldan soğuduğunu vurguladı.




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