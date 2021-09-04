Steven Caulker'ın yeni takımı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve daha sonra kadro dışı bıraktığı Steven Caulker'ın yeni takımı belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Steven Caulker'ın yeni takımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2021 11:36
Fenerbahçe 'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak daha sonra gözden çıkardığı İngiliz stoper Steven Caulker'ın yeni takımı belli oldu. Kayserispor'un da kadrosuna katmak istediği Caulker Gaziantep FK ile her konuda anlaşmaya vardı.

Erol Bulut istedi!

Kayserispor'la da görüşen İngiliz stoper tercihini Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'dan yana kullandı. Bulut Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Caulker transferini istemesine rağmen gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe 29 yaşındaki stoperi Vitor Pereira öncesi kadrosuna katmış ancak Portekizli teknik adam geldikten sonra Caulker'ı kadro dışı bırakmıştı.

3 yıllık anlaşma

Steven Caulker Gaziantep FK kulübüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoper kısa süre içinde kente giderek resmi sözleşmeye imza atacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.