Steven Caulker, Gaziantep FK'da

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe de transferi resmen açıkladı ve, "Oyuncumuz Steven Caulker, 2021-22 sezonunda kariyerine Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den Steven Caulker'i kadrosuna kattı. İngiliz oyuncu, Fenerbahçe'den kiralık olarak 1 yıllığına kırmızı siyahlı formayı terletecek.Kayserispor ile de transfer görüşmeleri yapan ancak maddi koşullarda anlaşma sağlayamayan Steven Caulker, transferin son gününde Gaziantep'ten gelen teklifi kabul etti.Jean Armel Kana-Bıyık ile yolları ayıran, Alin Tosca'nın performansından memnun kalmayan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencisiyle savunma hattını güçlendirdi.Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra yaz başında Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, Vitor Pereira'nın gelmesi sonrası as takım planlarının dışında kalmıştı.