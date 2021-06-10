Steven Caulker, Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe, deneyimli bir stoper almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde ağırlık David Luiz, Jerome Boateng ve Andrea Ranocchia'ya verilmiş durumda...Üç yıldız için girişimler sürerken, daha önce adı sık sık gündeme gelen Steven Caulker'ın da umutlu bekleyişi sürüyor. Başarılı stoperin gözü kulağı Fenerbahçe'de.Steven Caulker, sarı-lacivertlilerden haber bekliyor. İngiliz savunmacı bu nedenle gelen diğer teklifleri askıya aldı.