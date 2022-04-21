Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı

Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Steven Caulker'ın, antrenmanda sakatlık yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı
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21 Nisan 2022 16:53
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker'ın, antrenmanda bir pozisyon sırasında arka adalesinde hissettiği ağrının ardından yapılan tetkiklerde sol arka adale kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi Sırbistan'da gerçekleştirilecektir." denildi.

 

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