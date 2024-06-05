Steven Berghuis'ten Beşiktaş'ın ilk teklifine ret

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Steven Berghuis gelen ilk teklifi reddetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Steven Berghuis'ten Beşiktaş'ın ilk teklifine ret
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05 Haziran 2024 08:57
Son güncelleme 05 Haziran 2024 08:58
Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal ile sözleşmesinin bitimiyle birlikte yollarını ayırırken artık sağ kanada yapılacak takviye için kolları sıvadı.

2.5 MİLYONU REDDETTİ

Son transfer dönemlerinin gözdesi olan Steven Berghuis'in adı yeniden masaya geldi. Hollandalı futbolcu daha önce Ajax'tan ayrılmak istemese de bu kez fikrini değiştirdi.

33 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlılar, ayrılan Ghezzal'ın kazancı olan 2.5 milyon Euro'yu masaya koydu. Deneyimli oyuncu ise bonuslarla bu rakamın daha fazlasını talep etti.

29 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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