Steven Adams'tan şok Reggie Jackson satırları!

Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Steven Adams'ın otobiyografisinden eski takım arkadşaı Reggie Jackson ile ilgili bölümler dikkat çekti.



İşte Adams'ın Reggie Jackson satırları:



"Reggie Jackson'ın yaptıkları ilgili hayatta bir yorum yapamam. Bir keresinde 3'e 1 hızlı hücum yapıyorduk. Reggie, Kevin Durant ve Russell Westbrook vardı. İKisinden birine pas vermek yerine kendisi bitirmeyi denedi."



"İSTATİSTİKLERİ İYİYDİ AMA TAKIM KÖTÜYDÜ"



"Reggie Jackson takaslandı ama dürüst olmak gerekirse bu durumun iki taraf için de hayırlı olduğuna inanıyorum. Thunder organizasyonu onun için çalıştı. Her birimizi geliştirmek için uğraştılar. Herkes de osezon için kendi rolünü bilir ve ona göre işini iyi yapmaya çalışırdı. Benim rolümse Perkins ve Nick Collison'dan sonra gelişti. Reggie ise kendi rolünü beğenmedi. Kevin Durant ve Russell Westbrook sakatken ilk 5 başladı ve takımın lideri gibiydi. Hepimiz biliyorduk ki bir gün ligin en iyi oyun kurucularından biri olabilirdi. Russ'ın olmadığı 14 maç boyunca sevdiği bir roldeydi. İstatistikleri iyiydi. Fakat, biz oynamamız gereken takım oyununu oynayamıyorduk. Hepimiz bunun farkındaydık. Galibiyet mağlubiyet oranları bile kötüydü. Reggie ise bunu umursamıyordu bile.



"RUSSELL'IN YERİNE İLK 5 BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU"



"Russell Westbrook sakatlıktan dönünce yine ilk 5'e yerleşti. Reggie ise bir anda mutsuzlaştı. Bizse aramızda, "Russell'ın yerine ilk 5 başlayabileceğini düşünecek kadar salak olamaz herhalde." diyorduk. Fakat, onun tam olarak düşündüğü buydu. Antrenmanlarda rekabet ederiz ama maç başladığında herkes kendi rolünü bilir, ona göre davranır.



Takas döneminin sonuna gelirken Reggie ayrılmak istiyordu. Takaslanmayı kendi istedi. Takım olarak, bizimle birlikte olmak istemeyen biriyle birlikte olmak kötü hissettiriyordu. Sonunda Detroit'e takasladılar. Biz de onu çabucak unuttuk."



