Steven Adams, bubble'ı eleştirenlere: "Burası Suriye değil"

Oklahoma City Thunder pivotu Steven Adams, Orlando'daki NBA bubble'ını eleştirmek isteyen oyunculara bir cevap verdi: "Burası Suriye değil."



Bu ayların başlarında bubble'a giriş yapan oyuncular, paketlenmiş yiyeceklerin ve otel odalarının fotoğrafları, sosyal medyada oldukça yoğun bir şekilde paylaşılıyordu.



Adams gazetecilere verdiği demeçte, sürecin bu denli başlarında şikayet etmek için elle tutulur bir neden olmadığını belirtti:



"Net olalım: Burası Suriye değil. O kadar zor değil. Bir tesiste yaşıyoruz. Herkes şikayet edecek, herkesin kendi tercihleri var, çok ciddi bir şey yok. Sadece yiyecekler biraz kuru."



