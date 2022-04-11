Steve Pagliuca'dan Chelsea için teklif!

Roman Abramovich'in yaptırımların ardından satışa çıkarmak zorunda kaldığı Chelsea için Steve Pagliuca devreye girdi.



NBA BAŞKANI DESTEK VERİYOR



Sky'da yer alan habere göre; Boston Celtics'in sahiplerinden biri olan Pagliuca'ya destek verenlerden birinin de NBA Başkanı olan ve Kuzey Amerika'da birçok takımı olan Larry Tanenbaum olduğu kaydedildi.



Chelsea'yi satın almak isteyen grubun arasında Pagliuca ve Tanenbaum ile birlikte; Facebook'un kurucu ortaklarından biri olan Eduardo Saverin'in ve Severin'in birlikte kurduğu yatırım firmasının ortaklarından Raj Gangurly'nin de olduğu kaydedildi.



TEKLİF İÇİN BİR ARAYA GELDİ



Haberde ayrıca Pagliuca'nın, Chelsea'nin Southampton'u 6-0 yendiği karşılaşmayı yerinde takip ettiği ve teklif için İngiliz ekibinin kurmayları ile bir araya geldiği belirtildi.



ATALANTA'NIN DA HİSSEDARI



Pagliuca'nın ayrıca, İtalya Serie A takımlarından Atalanta'nın da büyük bir hissesine sahip olduğu hatırlatılırken, bir kaynağa göre 67 yaşındaki iş insanının teklifinin İngilizler tarafından olumlu karşılanmasının beklendiği vurgulandı.



Chelsea'nin satış sürecini denetleyen ticaret bankası Raine Grup'un, geçen hafta verilecek teklifler için süreyi uzattığı ve Londra ekibini satın almak isteyen yatırımcıların nihai teklifini sunması için son günün perşembe günü olduğu ifade edildi.



Öte yandan Pagliuca ile birlikte; Liverpool'un eski sahiplerinden biri olan Sir Martin Martin Broughton'un önderlik ettiği, Crystal Palace'nin milyarder sahiplerinden Dave Blitzer ve Josh Harris'in yer aldığı bir grubun; ABD'li bir yatırım firması olanının ortaklarından olan Tood Boehly'nin ve Chicago Cubs'un sahibi olan Ricketts ailesinin de İngiliz ekibini satın almak istediği belirtildi.





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