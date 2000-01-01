Steve Nash'in MVP tercihi, Giannis!

Efsane oyun kurucu Steve Nash, bu sezonun MVP ödülünün, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya gitmesi gerektiğini söyledi.



NBA.TV'ye konuşan Nash, ödül için olan diğer finalistler Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Houston Rockets süperstarı James Harden arasından, neden Giannis'in seçilmesi gerektiğini şu şekilde anlattı:



"Bu oyuncuların arasından kime verseniz verin sorun olmaz. Hepsi inanılmaz oyuncular ve tarihi sezonlar geçiriyorlar. Geçen sene kazandığı ve bu sene hem oyununu, hem de takımını daha da yükselttiği için, sanırım Giannis dışında birine vermek zor. Büyük ihtimalle ligin en iyi savunma oyuncusu. Bucks hücumunda bir çeşit point pivot oynayarak, bireysel katkısıyla da bunu birleştiriyor ve oyunun iki tarafında da çok yönlü bir oyuncu oluyor. Ödülü ona vermemek çok zor."



"Ama diğer adamların kazanmayı hak etmediklerini söylemiyorum, adaylar da oldukça fazlaydı aslında. Ödülü kazanabilecek performans gösteren yedi, sekiz, hatta dokuz oyuncu vardı. Ama dediğim gibi, Giannis'in MVP olduğunu göz ardı etmek zor."



Nash bu ödülü kariyerinde iki kez kendisi de kazanmıştı ve 2005 ve 2006 sezonlarında Phoenix Suns forması giyerken 'Maurice Podoloff' kupasını evine götürmüştü.



