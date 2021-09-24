Steve McManaman: 'Erling Haaland'ı herkes istemez'

Liverpool ve Real Madrid'in efsane oyuncularından Steve McManaman, dünya futbolunun gözdesi olan Erling Haaland'ın olası transferiyle ilgili konuştu.



İsmi Real Madrid ile ciddi şekilde anılan Norveçli yıldıza Liverpool'un talip olacağını düşünmediğini belirten McManaman, her kulübün Haaland'a sahip olmak istemeyeceğini iddia etti. McManaman açıklamasında, "Her takımın Haaland'ı isteyeceğini sanmıyorum örneğin Liverpool. Nedeni, devamında gelecek olan sorunlar. Haaland muhtemelen yüksek maaş isteyecek, takım içi dengeler bozulacak. Bir de Mino Raiola var, o da isteyecek. Her takım buna dahil olmak istemez" sözlerini kullandı.



2024 yılına kadar Alman ekibiyle sözleşmesi bulunan Erling Haaland Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 11 gol 3 asist üretti.



