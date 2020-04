Steve Kerr'ün, favori Michael Jordan hikayesi!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Michael Jordan ile ilgili favori hikayesini anlattı.



Kerr, 1990'lı yılların ikinci yarısında Jordan'la geçirdiği ikinci üçlü şampiyonluk döneminde, Bulls için önemli bir bench oyuncusuydu.



Kerr, Bulls'un antrenmanlarda yaptıkları bir şut yarışması hikayesi anlattı. Bu hikayede, Jordan bulunduğu için, otomatikman para da işin içine dahil oluyordu:



"Eskiden bir yarışma yapardık. Her antrenman bittiğinde, dört beş kişi falan olurduk ve yarı saha çizgisine yakın bir yerden sırayla şut atardık. İlk şutu kim sokarsa kazanırdı. Michael da bizi görmüştü ve sonradan dahil olmuştu."



"O da sonradan her gün bu yarışmaya dahil olmaya başladı ve işin içine para katmaya başladı, genelde de kazanırdı. Bu, tipik bir Michael hikayesi gibiydi, rekabeti ve sanırım etkileşimi çok severdi. Herhangi bir biçimde rekabet etme fikrine bayılırdı. Onu, o yapan şey bu."



The Last Dance, 19 Nisan'da gösterime girecek ve 17 Mayıs'a kadar yayınlanacak. Belgeselde 1997-98 sezonunun Bulls'u ve ikinci üçlü şampiyonluk yolculukları yer alıyor. Kerr'ün bu belgeselde daha çok konuşması bekleniyor.