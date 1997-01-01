Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Steve Kerr'ün, favori Michael Jordan hikayesi!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Michael Jordan ile ilgili favori hikayesini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Michael Jordan ile ilgili favori hikayesini anlattı.

Kerr, 1990'lı yılların ikinci yarısında Jordan'la geçirdiği ikinci üçlü şampiyonluk döneminde, Bulls için önemli bir bench oyuncusuydu.

Kerr, Bulls'un antrenmanlarda yaptıkları bir şut yarışması hikayesi anlattı. Bu hikayede, Jordan bulunduğu için, otomatikman para da işin içine dahil oluyordu:

"Eskiden bir yarışma yapardık. Her antrenman bittiğinde, dört beş kişi falan olurduk ve yarı saha çizgisine yakın bir yerden sırayla şut atardık. İlk şutu kim sokarsa kazanırdı. Michael da bizi görmüştü ve sonradan dahil olmuştu."

"O da sonradan her gün bu yarışmaya dahil olmaya başladı ve işin içine para katmaya başladı, genelde de kazanırdı. Bu, tipik bir Michael hikayesi gibiydi, rekabeti ve sanırım etkileşimi çok severdi. Herhangi bir biçimde rekabet etme fikrine bayılırdı. Onu, o yapan şey bu."

The Last Dance, 19 Nisan'da gösterime girecek ve 17 Mayıs'a kadar yayınlanacak. Belgeselde 1997-98 sezonunun Bulls'u ve ikinci üçlü şampiyonluk yolculukları yer alıyor. Kerr'ün bu belgeselde daha çok konuşması bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal