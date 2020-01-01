Steve Kerr'den, genç nesile övgüler!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, George Floyd cinayeti sonrası protestolarda bulunan "genç nesile" övgüler yağdırdı.



Kerr, George Floyd'un geçen hafta Minnesota polisinin elinden gelen ölümüyle sonuçlanan ülke çapında protestolara ilişkin bir kez daha konuştu.



Kerr, toplumun daha genç neslinin gelecekte potansiyel olarak nasıl parlak bir gelecek sağladığı hakkındaki düşüncelerinden bahsetti. 54 yaşındaki koç, Twitter'da görüşlerini şöyle paylaştı:



"Şimdiki genç kuşak, kendilerinden önceki herhangi bir kuşaktan daha çok yönlü, daha hoşgörülü ve daha bilgili. Akıllılar, enerjikler, birbirleriyle bağlantılılar ve herkesin demokrasimizin kurumları tarafından güvende ve korunmuş hissettiği bir ülke ve toplum inşa etmeye hazırlar. Böyle bir olasılık kasvetli görünse bile, daha iyi bir geleceği teşvik etmek için birlikte çalışmayı öğrendiler. Genç nesil, ulusumuzun tarihinde uzun zamandır bulunan ırkçılığı aktif olarak kabul ederek ve protesto ederek, hepimizin ihtiyaç duyduğu umudu veriyor."



Kerr, bağnazlığa karşı her türlü barışçıl protestoların önemini ve gençliğin aynı şekilde nasıl önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Kerr'e göre genç nesil, doğru yolda devam edebildiği sürece, toplumu eşitliğe ve daha uygun bir geleceğe yönlendirecek olan şeydir.



