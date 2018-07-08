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Steve Kerr: "DeMarcus Cousins'ın rolü çok farklı olacak!"

Golden State Warriors Başantrenörü Steve Kerr, DeMarcus Cousins transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Golden State Warriors Başantrenörü Steve Kerr, DeMarcus Cousins transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu eklemenin harika olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerine başlayan DeMarcus Cousins, "Burada çok başarılı olduğumuz bir oyun tarzımız var. Kevin Durant de buraya geldiğinde biraz adaptasyon problemimiz olmuştu. Aynı şekilde DeMarcus'un adaptasyonu için de zaman gerekecek. DeMarcus Cousins, "Haydi, bu takıma gir ve hemen uyum sağla!" diyebileceğiniz bir oyuncu değil. Dominant bir figür. Bunu hesaba katmalısınız. Antrenörler olarak bunu hesaba kattık. Bunun nasıl gideceğine dair düşündük ve herkesin fedakarlık yapacağını düşündük." yorumunu yaptı.

DeMarcus Cousins'ın transferi için oyuncularla da görüştüğünü söyleyen Kerr, "Kevin Durant, Draymond Green, Stephen Curry ve Andre Igudoala ile DeMarcus Cousins'ı konuştuk. Her şey biraz daha farklı olacak ve hissettirecek. Ancak önemli olan gelişim göstermek. Bu ligin sürekli gelişen ve değişen bir lig olduğunu biliyoruz. Herkes daha iyiye gidiyor. Bizi savunma için tüm perdeleri değiştiriyorlar ve yeni kurallar getiriyorlar. Houston'ın ne yaptığını gördüğünüz. Bunun işe yaradığını söylemiyorum ama giderek daha fazla çözüm arayışları oluyor. Biz de bu konuda kendimizi geliştiriyoruz." diyerek sözlerini sürdürdü.

"KAZANACAKSANIZ FEDAKARLIK SAYILIR MI?"

DeMarcus Cousins ile anlaşma süreçlerini de anlatan Kerr'in geri kalan sözleri şu şekilde:

"Bir ön şart vardı. Bunun nasıl gideceğiyle ilgili konuşmalar yapmam gerekiyordu. KD'nin geçiş sürecinden bahsettim. Tüm takımdakilerin nasıl fedakarlıklar yaptığını biliyorduk. Ancak, bu fedakarlık durumu biraz değişken. Nereden baktığınız bağlı. Eğer kazanacaksanız, muhteşem bir takımın parçası olacaksanız, bu gerçekten fedakarlık sayılır mı?"

"ÇOK FARKLI BİR TAKIM OLACAĞIZ"

"DeMarcus gerçekten çok zeki bir oyuncu. Muhteşem bir pasör ve onun oyunuyla takıma neler katabileceğimizi konuştuk. Alçak posttaki oyunları, kendi oyun stili ve şutörlere yer açması, şutu nedeniyle pota altını tamamen boşaltması gibi. Büyük bir oyuncu. David West kadar büyük ve daha farklı bir güçte. Yeni bir bakış açımız var artık. Artık tek hücumda 6 pozisyon bulabilir. Çok hızlıyız, çok iyi paslaşabiliyoruz, topu hızlı döndürüyoruz. Stephen Curry şut atabiliyor, Klay Thompson ve Kevin Durant de. Yani, bunun olağan bir şey olmasını beklemeyin. Herkes bunu anlamalı. Çok farklı bir takım olacağız."

"COUSINS, DAHA ÖNCE HİÇ PLAYOFF OYNAMADI"

"DeMarcus Cousins de burada farklı bir rolü olacağını biliyor ve çok heyecanlı. Kazanmak istiyor. Daha önce hiç playoff maçına çıkmadı. Daha önce bizim takımdaki çocuklarla Olimpiyatlar'da oynadı. Ancak, oyununu daha iyi anlaması ve buna adanması gerekiyor. Kolay olmayacak. Ancak, takım olarak başarmaya hazırız."




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