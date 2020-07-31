Steve Cooper: 'Ayew'in kalmasını isterim'

2018/2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'in takımı Swansea'deki geleceği merak ediliyor.



Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek oyuncu, takımın teknik direktörü Steve Cooper ile bir araya gelerek, takımdaki geleceği için toplantı yapacak.



"KALMASINI İSTERİM"



Teknik direktör Steve Cooper konuyla ilgili; "Aramızda bir konuşma yapmamız gerekecek. Andre'nin gelecek sezon da bizimle olmasından başka bir şey istemiyorum. Bu yıl performansını gördük. Onunla çalışmak harikaydı." dedi.



Swansea'nin Premier Lig'e yükselme yolunda yarı finalde Brentford'a elenmesi sonrası Andre Ayew'in ayrılığa daha yakın olduğu konuşuluyor.



Andre Ayew, Championship'te tamamlanan sezonda 44 maça çıktı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 18 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.







