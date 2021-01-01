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Steve Clifford, Magic'in başına geri dönüyor!

Orlando Magic koçu Steve Clifford'ın, NBA'in KOVID-19 için olan sağlık ve güvenlik protokollerinden geçtiği ve Çarşamba gecesi Boston Celtics'e karşı oynanacak maçta takımının yanına döneceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic koçu Steve Clifford'ın, NBA'in KOVID-19 için olan sağlık ve güvenlik protokollerinden geçtiği ve Çarşamba gecesi Boston Celtics'e karşı oynanacak maçta takımının yanına döneceği bildirildi.

Magic Pazartesi günü, Clifford'ın o gece Detroit Pistons'a karşı oynayacağı maçta koçluk yapmayacağını duyurmuştu.

KOVID-19 protokolleri nedeniyle son beş maçı kaçıran Clifford, geçtiğimiz ay iki aşı arası olan süreçte pozitif test sonucu vermişti.

Yardımcı koç Tyrone Corbin, bu süreçte Clifford'ın yerine başantrenörlük görevini üstlenmişti.


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