Steve Clifford, Magic'in başına geri dönüyor!

Orlando Magic koçu Steve Clifford'ın, NBA'in KOVID-19 için olan sağlık ve güvenlik protokollerinden geçtiği ve Çarşamba gecesi Boston Celtics'e karşı oynanacak maçta takımının yanına döneceği bildirildi.



Magic Pazartesi günü, Clifford'ın o gece Detroit Pistons'a karşı oynayacağı maçta koçluk yapmayacağını duyurmuştu.



KOVID-19 protokolleri nedeniyle son beş maçı kaçıran Clifford, geçtiğimiz ay iki aşı arası olan süreçte pozitif test sonucu vermişti.



Yardımcı koç Tyrone Corbin, bu süreçte Clifford'ın yerine başantrenörlük görevini üstlenmişti.



