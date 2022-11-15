Steve Clarke: 'Türkiye ile deplasmanda oynaması zor'

İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke, "Türkiye, özellikle deplasmanda oynaması güç bir rakip. Oyuncularımın bir de böyle bir atmosferi ve rakibi deneyimlemesini istedim." dedi.



Clarke, çarşamba A Milli Futbol Takımı ile Diyarbakır'da oynanacak hazırlık maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Diyarbakır Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



A Milli Futbol Takımı'nın her zaman oynaması güç bir rakip olduğunu ifade eden Clarke, hazırlık maçı olsa da zorluk derecesi yüksek ülkelerle oynamak istediklerini söyledi.



Hazırlık maçında 17 oyuncusunu da görmek istediğini dile getiren Clarke, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye, özellikle deplasmanda oynaması güç bir rakip. Oyuncularımın bir de böyle bir atmosferi ve rakibi deneyimlemesini istedim. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hazırlık maçlarında iyi ve güçlü rakiplerle oynamak istersiniz. Bizim de karşımızda güçlü bir rakip var. İyi bir atmosfer oluşmasını bekliyoruz. Şu andan itibaren iyi bir ortam bizi karşıladı."



"Diyarbakır'da oynayacak olmamız şehir için tarihi bir olay"



Diyarbakır'ın ilk kez milli maça ev sahipliği yapmasıyla ilgili soruya Clarke, "Burada oynayacak olmamız şehir için tarihi bir olay. İki takım olarak yeterince iyi bir müsabaka izletip, bu tarihi durumu taçlandırırız." yanıtını verdi.



Clarke, Türkiye ile en son 62 yıl önce maç yaptıklarını anımsatarak, "Türkiye ile çok fazla maç yapmadık. Elemelerde veya kuralarda denk gelmedik. Son maçta bildiğimiz kadarıyla yenilmişiz. Bu maçta bakalım rövanşı nasıl yapacağız." değerlendirmesini yaptı.





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