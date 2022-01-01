Steve Clarke'tan hakeme penaltı tepkisi!

Dakika 90+10'da yediği golle EURO 2024'e veda eden İskoçya'da Teknik Direktör Steve Clarke, Macaristan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İskoçya'nın kazanması gerektiği bir penaltı pozisyonu olduğunu söyleyen Steve Clarke,

"Gol, maçı kazanmaya çalışmamızın bir sonucu olarak geldi. Golün neredeyse hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan an penaltı pozisyonuydu. Yüzde yüz penaltıydı. Biri bana bunun neden penaltı olmadığını açıklamalı çünkü aksi takdirde yanlış bir şeyler olduğunu düşünüyorum. VAR'ın buna bakıp nasıl penaltı olmadığını söyleyebildiğini anlamıyorum.'' dedi.

İskoç hoca sözlerine devam ederek, ''Atanın kazanacağı bir maçtı ve öyle oldu. Golü bulmayı başaramadık, sonlara doğru golü bulmak için açıldık. Herkes için, taraftarlar ve ülke için üzgün olmak en ağır basan duygu ve oyuncular da herkes kadar üzgün." ifadelerini kullandı.