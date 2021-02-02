Steve Bruce: "Yedlin harika bir kulübe gitti"

Newcastle United Teknik Direktörü Steve Bruce, DeAndre Yedlin için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Steve Bruce: 'Yedlin harika bir kulübe gitti'
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02 Şubat 2021 17:17
Newcastle United Menajeri Steve Bruce, Galatasaray'a gönderdikleri DeAndre Yedlin'in ayrılığı üzerine açılamalarda bulundu.

Takımdaki sağ bek fazlalığı nedeniyle bu ayrılığa izin verdiklerini kaydeden Bruce, "Transfer yapabilmek için DeAndre Yedlin'i göndermek zorundaydık. Takımda sağ bek oynayabilen 4 oyuncu vardı ve birilerini göndermek zorundaydık." dedi.

Yedlin'in çok iyi bir takıma gittiğini söyleyen İngiliz hoca, "DeAndre Yedlin'e Türkiye'de başarılar diliyorum. Harika bir kulübe, Galatasaray'a gitti. O çok iyi bir profesyonel ve müthiş bir adam" ifadelerini kullandı.

DEANDRE YEDLIN'İN MAAŞI

Galatasaray ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan ABD'li oyuncu, bu sezon 350 bin Euro, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için ise 1 milyon 150'şer bin Euro garanti ücret alacak.



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