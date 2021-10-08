Steve Bruce: "Beni hemen yollayabilirler, kalmak isterim"

Newcastle United menajeri Steve Bruce, kulübü Suudi Arabistan kökenli fonun satın almasının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Steve Bruce: 'Beni hemen yollayabilirler, kalmak isterim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2021 09:47
Newcastle United menajeri Steve Bruce, kulübün yeni Suudi sahiplerinin kendisini kısa süre içinde göndermeyeceğine inandığını söyledi.

Bruce yaptığı açıklamada kulübün yeni Suudi sahiplerinin acımasız davranacağına inanmadığını belirterek, "Kulübün yeni sahipleri Suudilerin çok parası var, insan heyecanlanıyor. Gelir gelmez beni gönderebilirler, bu da normaldir ama ben menajerlik yeteneklerimi onlara da gösterip kalmak isterim. Bana karşı acımasız davranacaklarını düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

Bu hafta takımının başında tüm teknik adamlık kariyerinin 1000. resmi maçına çıkacağını belirten Bruce, "Takımın başında kalmak sadece benim elimde değil, farkındayım. 999 maçtan sonra 1000. maçıma da Newcastle'da çıkmak istiyorum. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Steve Bruce yönetimindeki Newcastle United, çıktığı 7 maçta topladığı sadece 1 galibiyet elde ederek 3 puanla 19. sırada yer alıyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.