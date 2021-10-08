Steve Bruce: 'Beni hemen yollayabilirler, kalmak isterim'

Newcastle United menajeri Steve Bruce, kulübün yeni Suudi sahiplerinin kendisini kısa süre içinde göndermeyeceğine inandığını söyledi.



Bruce yaptığı açıklamada kulübün yeni Suudi sahiplerinin acımasız davranacağına inanmadığını belirterek, "Kulübün yeni sahipleri Suudilerin çok parası var, insan heyecanlanıyor. Gelir gelmez beni gönderebilirler, bu da normaldir ama ben menajerlik yeteneklerimi onlara da gösterip kalmak isterim. Bana karşı acımasız davranacaklarını düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.



Bu hafta takımının başında tüm teknik adamlık kariyerinin 1000. resmi maçına çıkacağını belirten Bruce, "Takımın başında kalmak sadece benim elimde değil, farkındayım. 999 maçtan sonra 1000. maçıma da Newcastle'da çıkmak istiyorum. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.



Steve Bruce yönetimindeki Newcastle United, çıktığı 7 maçta topladığı sadece 1 galibiyet elde ederek 3 puanla 19. sırada yer alıyor.



