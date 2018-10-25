Stern: "Demps, berbat bir genel menajer"

İLGİLİ VİDEO

Eski NBA başkanı David Stern, Sports Illustrated ile uzun bir röportaj yaptı ve 2011'de Chris Paul'u Pelicans'dan Lakers'a gönderecek olan takası neden veto ettiğini açıkladı.Stern ayrıca Pelicans genel menajeri Dell Demps'de de bir laf atarak "Anthony Davis'i kaybedebileceğini" söyledi.SI röportajından Stern: