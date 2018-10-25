Stern: "Demps, berbat bir genel menajer"

Eski NBA başkanı David Stern, Sports Illustrated ile uzun bir röportaj yaptı ve 2011'de Chris Paul'u Pelicans'dan Lakers'a gönderecek olan takası neden veto ettiğini açıkladı.
Stern ayrıca Pelicans genel menajeri Dell Demps'de de bir laf atarak "Anthony Davis'i kaybedebileceğini" söyledi.
SI röportajından Stern: "Dell Demps'in onaylamamızı istediği bir takas vardı ve hayır dedim, ama Daryl Morey ve Mitch Kupchak'e bunu yapma yetkisi olduğunu söylemişti ve yapmadı. Hayır dedim. Daha yeni lokavt ilan ettik ve bir basketbol takası onaylamamı mı istiyorsun?" "Demps, Paul'u Lakers'a Kevin Martin ve Luis Scola ya da başka biri karşılığında takaslamayı kabul etmişti ve ben bundan daha iyisini yapabileceğimizi söyledim. Ardından bir sonraki takas Clippers'a Eric Gordon, Al-Farouq Aminu'nun ve gerçekten harika olduğunu düşündüğümüz bir draft seçimiydi. 10. seçimdi ve o da Austin Rivers oldu. En azından bu üçü ve başkasıydı [pivot Chris Kaman]. "Ancak Dell Demps berbat bir genel menajer ve bu oyuncuların hiçbiri artık takımda değil. ve böyle Anthony Davis'i de kaybedebilir."