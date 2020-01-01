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Sterling yine İngiltere'yi taşıdı

İngiltere'nin Çekya ile karşılaştığı maçta Raheem Sterling, Hırvatistan maçında olduğu gibi attığı tek golle takımına hayat verdi.

Sterling yine İngiltere'yi taşıdı
EURO 2020 D Grubu üçüncü maçında Çekya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 1-0 kazanarak üç puanı aldı ve lider olarak gruptan çıkmayı başardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere'de 6. dakikada Sterling'in aşırtma vuruşu direğe takıldı. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ise Grealish'in soldan ortasına arka direkte kafayı vuran Sterling bu kez ağları buldu ve İngiltere'nin ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıda daha kontrollü oynayan iki ekip gol aramaya devam etti. Çekya puan alamadığı takdirde elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0'lık İngiltere üstünlüğü ile bitti.

Bu sonucun ardından İngiltere 7 puana yükseldi ve grup lideri olarak tur atladı. Çekya ise 4 puanda kaldı ve grup üçüncüsü olarak en iyi üçüncülük kontenjanından tur atlamayı beklemeye koyuldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İsveç 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Slovakya 2 1 0 1 2 2 0 3
3 İspanya 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Polonya 2 0 1 1 2 3 -1 1
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