Sterling: "Ronaldo'nun büyük hayranıyım"

Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, Cristiano Ronaldo'nun olağanüstü bir futbolcu olduğunu ve Portekizli yıldızın hayranı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sterling: 'Ronaldo'nun büyük hayranıyım'
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30 Aralık 2021 16:03
Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, ezeli rakipleri Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo için övgü dolu ifadeler kullandı.

Sterling, "Ronaldo, olağanüstü bir futbolcu. Uzun yıllardır futbol oynuyor, ben Ronaldo'yu çocukluk dönemimden itibaren takip ediyorum. Ronaldo'nun çok büyük bir hayranıyım" ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcu, ayrıca, "Ronaldo 36 yaşında olmasına rağmen fiziksel ve mantal olarak çok iyi durumda" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.


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