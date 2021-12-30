Sterling: 'Ronaldo'nun büyük hayranıyım'

Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, ezeli rakipleri Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo için övgü dolu ifadeler kullandı.



Sterling, "Ronaldo, olağanüstü bir futbolcu. Uzun yıllardır futbol oynuyor, ben Ronaldo'yu çocukluk dönemimden itibaren takip ediyorum. Ronaldo'nun çok büyük bir hayranıyım" ifadelerini kullandı.



İngiliz futbolcu, ayrıca, "Ronaldo 36 yaşında olmasına rağmen fiziksel ve mantal olarak çok iyi durumda" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.





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