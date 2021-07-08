Sterling: "Penaltı kararı doğru"

Raheem Sterling, Danimarka'yı uzatmalarda eledikleri maçın ardından konuştu.

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Sterling: 'Penaltı kararı doğru'
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08 Temmuz 2021 01:06
İngiltere'nin yıldızlarından Raheem Sterling, Danimarka2yı yenip finale çıktıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Maçın zor geçeceğini bilerek hazırlandıklarını söyleyen Sterling, "Sabırlı oynadık, bugün en iyi performansımızı gösterdik. Kazanmak zorundaydık. Takım ruhu ortaya koyduk. Futbolun ülkemiz için ne anlama geldiğini biliyoruz. Şimdi haftasonundaki finale hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Yıldız oyuncu büyük tartışmalara neden olan penaltı pozisyonuyla ilgili ise, "Ben ceza sahasına girdim ve sağ bacağıma temas edildi. Bence penaltı kararı doğru" sözlerini kullandı.




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