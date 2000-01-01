Sterling, LeBron'la görüşmemiş ama Kobe'yle görüşmüş!

LA Clippers'ın eski sahibi Donald Sterling'in 2010 yılında LeBron James ile görüşmeyi reddettiği, ancak Kobe Bryant ile görüşmüş olduğu bildirildi.



Sterling, LeBron ile, serbest oyuncu olduğu 2010 yazında bile görüşmemişti. Söylentiye göre, Sterling'in serbest oyuncu döneminde bir araya geldiği tek oyuncu, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe olmuştu.



Bleacher Report'tan Ric Bucher, durumu şu şekilde ele almıştı:



"Clippers da LeBron James ile görüşmeye gittiğine, ayrılacağına ikna olmuştu, ama hem Bosh hem de Wade için maaş boşluğuna sahip olmanın, işi bitirebileceğinin farkında değillerdi. Takım başkanı Andy Roeser ve genel menajer Neil Olshey tek temsilcileriydi ama takım sahibi Donald Sterling bunun bir parçası olmayı reddetmişti. Bir lig kaynağı, 'Donald'ın bir serbest oyuncuyla buluşmaya en uzağa gittiği yer, Newport Beach'te Kobe (Bryant) ile buluştuğu zamandı' demişti."



Bryant 2004'te, Clippers'la serbest oyuncu olarak anlaşmaya çok yakındı. O zamanlar Lakers efsanesi serbest oyuncuydu ve Shaquille O'Neal ile olan ilişkisi ciddi şekilde kötüleşmişti.



Sonunda Bryant Lakers ile birlikte kalırken, O'Neal da Miami Heat'e takas edilmişti. Kobe, 2009 ve 2010'da Lakers ile iki şampiyonluk daha kazanmıştı.



"KOBE, CLIPPERS'TA OYNAYAMAZSIN"



Jerry West, bu yılın başlarında Bryant'ın trajik ölümünü tartışırken, Kobe'nin Sterling nedeniyle Clippers ile anlaşamadığını söylediğini açıklamıştı:



"Lakers'dan ayrılacağı zamanı hatırlıyorum ve bundan hiç kimseye gerçekten bahsetmedim, şu anda danışman olarak çalıştığım Clippers ile gelip anlaşacaktı. Ve ona demiştim ki, 'Kobe, hiçbir koşulda bunu yapamazsın.' Ve herkese, Lakers'a, takım sahibine ve herkese kızgındı. Dedim ki 'Kobe, Clippers ile oynayamazsın. Bu takım sahibi için oynayamazsın, net.' Onunla konuyla ilgili iki kez görüşmüştük."



