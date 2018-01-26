Sterling Brown, Houston Rockets'a katıldı

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, serbest oyuncu Sterling Brown, Houston Rockets'a katılma konusunda ekiple anlaştı.



25 yaşındaki Brown, 2017 NBA Draftı'nın ikinci turunda kendisini seçen Philadelphia 76ers aracılığıyla NBA'e gelmişti. Daha sonra ise hakları, nakit para karşılığında Milwaukee Bucks'a takas edilmişti.



Brown, Rockets için kanat derinliği sağlamak adına veteran minimum anlaşması imzalayacak. Bucks için oynadığı üç sezonda 5.2 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalamış olan Brown, 26 Ocak 2018'de Milwaukee'de meydana gelen bir olayda polis memurlarının Walgreens mağazasının önünde kendisini hedef aldığını iddia etmişti.



Brown, bu ayın başlarında Milwaukee şehrine karşı açtığı medeni haklar davasında 750.000 dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.



