  •  
    Ve Jose ilk kez açıkladı! "Üç teklif birden geldi..."
  •  
    Bonservis:7.5M€+pay G.Saray transferi bitirdi
  •  
    G.Saray'ın golcüsü için canlı yayında tarih verdi
  •  
    Ve Şenol Güneş çıldırdı! Transfer? Şaşırdınız mı?
  •  
    Moses, Kadıköy yolcusu İşte anlaşmanın şartları

Stephens 5. turda elendi

Sloane Stephens, tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı olduğu Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na, Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek veda etti

Kaynak: AA
Stephens 5. turda elendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2019 19:17
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günü, 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ile dünya 44 numarası Anastasia Pavlyuchenkova arasındaki tek kadınlar 4. tur maçıyla tamamlandı.

2017 ABD Açık şampiyonu Stephens, ilk seti 7-6 aldı ancak Pavlyuchenkova, 2. seti 6-3 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.

Son sette de rakibine 6-3 üstünlük kuran Pavlyuchenkova, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Djokovic ve Halep korta çıkacak

Yarınki 4. tur maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 15 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de 16 numaralı seribaşı Milos Raonic ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile 16 numaralı seribaşı Serena Williams ve 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova mücadele edecek.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için