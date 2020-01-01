Stephen Jackson, George Floyd'un kızına manevi baba olacak!

Emekli NBA oyuncusu Stephen Jackson, George Floyd'un kızı Gianna için manevi babalık yapacağına söz verdi.



Jackson, kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanma halindeyken sayısız farklı ırktan insanın ölümü sırasında, polisin güvenilirliğinin kınandığı protestolar arasında tanınabilir bir yüz olmuştu. 42 yaşındaki Jackson, Minneapolis sakini olan Houston'lı eski arkadaşı George Floyd'un, geçtiğimiz hafta gözaltındayken bir polis memuru tarafından öldürülmesi sonrası da sürekli eylem halindeydi.



Floyd'un vefat etmesinin ardından, Jackson, yakın arkadaşının kızı Gianna için manevi bir baba olmayı planlayacağını bildirdi:



"George, onun asla büyüdüğünü, mezun olduğunu ve evlendiğini göremeyecek. Eğer bir sorun yaşarsa ve babasına ihtiyacı olursa, Gianna'nın böyle bir imkanı olmayacak."



Jackson, Floyd'un kızına yakın kalmayı planladığını ekledi:



"Kaçıracağını söylediğiniz bir sürü şey için, ben orada olacağım. O evlenirken yanında olacağım. Onun yanında olacağım. Gözyaşlarını silmek için burada olacağım. Siz ve Gigi için burada olacağım. Floyd burada olmayabilir, ama ben onun için buradayım, adalet için buradayım ve kardeşim için adaleti bulacağız."



ABD sakinlerinin, özellikle de farklı ırktaki insanlarının öldürülmesine karışan polis memurlarını suçlama konusunda süregelen başarısızlığa tepki olarak, ülke çapında protestoları patlak verdi. Floyd'un ölümüne karışan memur, görevinden atılmıştı ve şu anda üçüncü derece cinayet ve katliam suçlamalarını bekliyor.



