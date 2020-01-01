Stephen Jackson, George Floyd'un arkadaşı çıktı! "Kardeşimi öldürdünüz..."

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, arkadaşı George Floyd'un ölümü üzerine harap olduğunu belirtti.



46 yaşındaki Afro-Amerikalı Floyd'un, Minneapolis polisinin elinden gelen ölümü tüm ulusun dikkatini çekti.



Ortaya çıktığı üzere, Floyd, emekli NBA oyuncusu Jackson'ın bir arkadaşıydı. Jackson, kısa süre önce yaşananları duyduğu üzüntü ve iğrenme duygusunu paylaşmak için sosyal medyaya gitti.



Afro-Amerikalı sivil, bir Minneapolis Polis Departmanı (MPD) memuru tarafından yere sabitlendiği görülen bir videoda, açık bir polis vahşeti kurbanı oldu. 40'lı yaşlarında olan Floyd, polisin dizini boynuna birkaç dakika dayamasından sonra kaldırımda hayatını kaybetti.



Jackson'ın gün boyunca birkaç paylaşımı olmuştu, ancak ilki belki de bunlar arasında en duygusal olanıydı:



"Buna mı uyanacaktım? Buna mı uyanacaktım... Floyd benim kardeşimdi. Biz birbirimize "İkiz" derdik. Beni ve Floyd'u tnaıyan herkes, bize "ikiz" derdi. Kardeşim Minnesota'da hayatını değiştiriyordu, Minnesota'ya gitmişti, kamyon şoförlüğü yapıyordu. Ona iki, üç kutu elbise göndermiştim. Kardeşim yapması gereken şeyi yapıyordu, ama siz onu öldürdünüz... Şu anda Minnesota'ya gidiyorum. Ne yapabilirsem yapacağım, bunun öylece geçip gitmesine izin veremem. Böyle olaylar, yakınlarınızın başına gelmeden tepki göstermiyorsunuz. Saçmalık."



KERR DE TEPKİSİNİ GÖSTERDİ



Jackson, bu şok edici olaya NBA'den tek tepki gösteren kişi olmadı. Diğerlerinin yanı sıra, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Golden State Warriors baş antrenörü Steve Kerr de neler olduğuna dair "tiksintisini" ortaya koymuştu:



"Bu bir cinayet. Mide bulandırıcı. Cidden, ABD'nin problemi nedir?"



