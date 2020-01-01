Stephen Jackson, DeSean Jackson'ın mesajını savundu

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson'ın, NFL oyuncusu DeSean Jackson'ın Yahudi aleyhtarı mesajını savunduğu görüldü.



DeSean Jackson, beyaz Yahudilerin Amerika'ya şantaj yapacağını söyleyen Adolf Hitler'e atfettiği bir alıntının bulunduğu bir Instagram hikayesi paylaşımı yapmıştı: "Onlar Amerika'yı zorla alacaklar, siyahiler kim olduklarını bilseler, dünya hakimiyeti planları işe yaramayacak."



Eagles ekibi, DeSean Jackson'ın paylaşımını "saldırgan, zararlı ve kesinlikle dehşet verici" olarak nitelendirmişti ve Jackson daha sonra, "daha iyisini yapacağına söz verdiği" iki ayrı özür ifadesi yayınlamıştı.



"TEPKİM, BİZE BÖYLE DAVRANANLARA!"



Stephen Jackson, Instagram'da yayınladığı bir videoda, şu açıklamayı yaptı:



"Philadelphia Eagles'ın DeSean Jackson'ın yorumlarıyla ilgili yayınladığı bir açıklama okudum. Kendini eğitmeye, insanları eğitmeye çalışıyordu ve gerçeği konuşuyor. Değil mi? Gerçeği konuşuyor. Kimseden nefret etmediğini biliyorsunuz, ama bildiği gerçeklerin söylüyor ve başkalarını eğitmeye çalışıyor."



"Ama sizler kendimizi eğitmemizi istemiyorsunuz. Eğer Siyahi ırktan bahsediyorsa, hiçbiriniz bunun hakkında hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bizi öldürüyorlar, polis bizi öldürüyor ve bize b*k gibi davranıyor, ırkçılık her zamankinden daha yüksek, ancak hiçbir NFL takım sahipleri bunun hakkında konuşmadı, hiçbir ekip bunun hakkında konuşmadı. Ama aynı takımın "zenci" diyen bir oyuncusu (Riley Cooper) vardı ve ona bir uzatma kontratı verdiler! Ben Big3'de oynuyorum, Yahudi bir sahibimiz var ve o duruşumuzu ve söylediğimiz bazı şeyleri anlıyor. Ama bu dediklerim ona yönelik değil. Bize davranılma şekline yönelik."



Stephen Jackson daha sonra videoyu sildi, ancak başka bir paylaşıma karşı aldığı tepkiye yanıt verdi.



Stephen Jackson, George Floyd'un Minneapolis polisi tarafından öldürülmesinden bu yana sosyal aktivizmin büyük seslerinden biri olmuştu.



