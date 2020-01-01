Stephen Curry, temaslı antrenman onayı aldı!

Golden State Warriors, Ekim ayında geçirdiği el sakatlığından bu yana iyileşen süperstarı Steph Curry'nin, ilk kez tam temaslı antrenmana çıktığını duyurdu.



Başantrenör Steve Kerr, antrenmandan sonra medyaya seslendi.



Curry, temas için uygun olarak listelendi ve sakat elinin, 28 Şubat'ta yeniden muayene edilmesi planlandı.



32 yaşındaki oyuncu, sakatlanmadan önce sadece dört maçta oynamıştı, ancak takım sezonun geri kalanında kendisini tamamen kadro dışı bırakma konusunda herhangi bir istek göstermemişti.



Kendisinin Mart ve Nisan aylarında tekrar oyuna dönecek olmasının, ritmini geri alma ve yeni takım arkadaşı Andrew Wiggins'e alışma şansı vereceği düşünülüyor.



